Napoli, Manchester United su Kim: Aurelio De Laurentiis lo blinda

Kim è sicuramente uno dei protagonisti di questa stagione del Napoli. Il club azzurro sta macinando vittorie su vittorie e i tifosi iniziano a credere davvero alla vittoria, almeno dello scudetto. Il coreano è una delle rivelazioni e Aurelio De Laurentiis di certo non vuole farselo scappare.

Il Manchester United su Kim

Stando alle ultime notizie riportate dal Corriere dello Sport, dall’Inghilterra arriva un corteggiamento spietato per il coreano. Nello specifico, il Manchester United sarebbe molto interessato ad averlo ma il club azzurro è pronto a blindarlo.

Ecco cosa ha riportato il quotidiano sportivo: “Il Manchester United vorrebbe ma De Laurentiis è già proiettato al ritocco dell’ingaggio e a una blindatura che possa passare dagli attuali 48 milioni ai 65 milioni”.

Questo è sicuramente un modo per evitare assalti e per tenere in squadra ancora per un po’ il centrale. Non ci resta, dunque, che attendere la contromossa dall’Inghilterra.