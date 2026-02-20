Napoli, ottima occasione di acquisto: lo United libera un giocatore a costo 0

Jadon Sancho è tra i giocatori per cui il Manchester United si è ipotecato nell’2021. Il risultato, però, è stato fallimentare.

Nonostante gli ingenti investimenti della squadra inglese, l’attaccante è stato coinvolto in una serie di prestiti. Prima con il BVB, poi con il Chelsea ed ora con l’Aston Villa.

Nonostante l’impegno impiegato nelle scorse stagioni, i risultati ottenuti dal calciatore non sono per niente paragonabili a quelli avuti nel Dortmund. In questa stagione, il venticinquenne ha trovato solo una rete ed un assist in ben 25 partite. L’esatto opposto di quanto accadeva nei suoi tempi d’oro. Tempi a dietro, in 38 presenze il giocatore inglese trovò 16 reti e 20 assist.

Stando a quanto scritto sulle riviste inglesi, il Manchester sarebbe arrivato ad un punto di ritorno. Avrebbe, infatti, deciso di non rinnovare il contratto dell’attaccante in scadenza 30 Giugno, facendosi carico di tutti costi del caso.

Si sta per profilare, dunque, un’ottima occasione di acquisto, a parametro 0. I termini potrebbero attirare l’attenzione di molte squadre, incluso il Napoli.