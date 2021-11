Napoli, Mandava potrebbe arrivare già a gennaio: la situazione

Luca Marchetti, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato nelle ultime ore alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione sportiva Marte Sport Live. Oggetto del suo intervento è stato il calciomercato in casa Napoli, con la sessione invernale ormai alle porte. Ecco le sue parole.

“Il Napoli potrebbe aggiungere un centrocampista in più o un terzino sinistro, ma ora non ci sono emergenze. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, al massimo, starà attento ad eventuali da prendere in considerazione, perché la posizione del Napoli nell’attuale classifica lascia ben sperare”.

Non solo difesa e centrocampo. Alcune voci di mercato vorrebbero infatti dei movimenti anche nel reparto offensivo. In particolare, il protagonista dei rumors è Andrea Petagna, sacrificabile per l’acquisto di qualche nome più importante.

“Petagna in granata, più soldi, per mettere le mani su Belotti? Non abbiamo notizie in tal senso, ma posso dire che, a quel punto, mi tengo Petagna, avendolo già in rosa”.

Infine, sul fronte Reinildo Mandava, il nome più caldo in orbita Napoli, Luca Marchetti conclude così.

“Reinildo Mandava è un’operazione che potrebbe essere chiusa a già a gennaio? Sì. E’ uno dei giocatori sui quali il Napoli sta lavorando. Può concludersi a gennaio, ma non sappiamo quanto siano vicini: non è una trattativa in via di definizione”, ha concluso.