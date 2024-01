Napoli-Mangala, fumata bianca vicina. L’intermediario conferma: “Apprezza la piazza”

La SSC Napoli sarebbe sempre più vicina alla definizione dell’acquisto di Orel Mangala. Secondo quanto appreso dall’edizione odierna de Il Mattino, sono stati fatti importanti passi avanti per il centrocampista e la fumata bianca per il buon esito della trattativa sarebbe vicina.

Il calciatore si trasferirebbe in Campania in prestito, con il Nottingham Forest che vorrebbe un prestito oneroso da 5 milioni di euro per i quattro mesi che trascorrerà in azzurro e un obbligo di riscatto da 25 milioni di euro, a giugno, al verificarsi di determinate condizioni. Inoltre, continua Il Mattino, il calciatore firmerebbe a giugno un ricco contratto di quattro anni con il Napoli.

MANGALA-NAPOLI, INTERESSE CONCRETO E DISPONIBILITÀ AL TRASFERIMENTO. LE PAROLE DELL’INTERMEDIARIO ENRICO SPOSATO

L’intermediario della trattativa Mangala-Napoli, Enrico Sposato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc, in cui ha rivelato che l’interesse della proprietà partenopea è reale e che il giocatore ha dato il suo ok al trasferimento: “Un calciatore come Mangala, per come la vedo io, potrebbe fare benissimo al Napoli, ha tanta voglia di Italia”.

“C’è la possibilità di trovare una soluzione che sia valida per tutti, al momento si è in una posizione di stallo. L’interesse del Napoli è reale, ma ci devono essere tutte le condizioni affinché l’affare possa andare in porto. Il ragazzo apprezza l’Italia ed il Napoli e conosce tanti calciatori che militano o hanno militato nel capoluogo campano. Penso tra gli altri a Traoré, a Ngonge e a Dries Mertens”.

“Il ragazzo apprezza la piazza sia dal punto di vista sociale che tecnico, al momento è ancora tutto fermo, ma la trattativa si può sbloccare da un momento all’altro”, ha infine dichiarato.