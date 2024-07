Napoli manifesta interesse per Marco Brescianini del Frosinone

Il Napoli, nell’ultimo periodo, ha mostrato un rinnovato interesse per Marco Brescianini, centrocampista nato nel 2000 attualmente in forza al Frosinone, anche se non è stata ancora presentata un’offerta ufficiale. Nonostante ciò, il calciatore piace a diversi club.

Non ci sono ancora offerte ufficiali ma la concorrenza è tanta

Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, Brescianini è un nome che circola molto in ottica Napoli. Il giocatore è nel mirino di diverse squadre, tra cui Bologna, Fiorentina, Atalanta e, appunto, Napoli.

Sebbene il Frosinone non voglia cederlo, una proposta significativa potrebbe far cambiare idea alla società laziale. Si stima che sarebbero necessari 12 milioni di euro per convincere il Frosinone a lasciar partire il giovane talento, anche se al momento non sono pervenute offerte ufficiali.

Caratteristiche tecniche

Marco Brescianini è un centrocampista versatile e dotato di diverse qualità tecniche che lo rendono un giocatore interessante per molte squadre. Ha una notevole capacità di leggere il gioco e distribuire palloni precisi ai compagni. Questa dote gli permette di essere efficace sia nella costruzione del gioco sia nelle situazioni di transizione.

È abile nel controllo palla e nel dribbling, il che gli consente di superare facilmente gli avversari e di mantenere il possesso sotto pressione.