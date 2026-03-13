Il Napoli continua a muoversi con attenzione sul mercato internazionale e nelle ultime ore è emerso con forza il nome di Exequiel Zeballos, giovane attaccante argentino di proprietà del Boca Juniors. Il club azzurro starebbe monitorando da vicino il talento sudamericano, considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. A rivelare alcuni retroscena sulla possibile operazione è stato il giornalista Valter De Maggio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Secondo quanto riportato, la società partenopea avrebbe già avviato contatti concreti con l’entourage del giocatore, riuscendo addirittura a trovare un’intesa preliminare sia con il calciatore sia con il suo agente. Zeballos è attualmente legato al Boca Juniors da un contratto valido fino al 31 dicembre 2026.

Secondo De Maggio, il club azzurro sarebbe orientato a non aspettare troppo, preferendo eventualmente definire il trasferimento in anticipo per evitare possibili inserimenti di altri club interessati al talento argentino.

“Il Napoli ha già raggiunto un’intesa con il giocatore e con il suo agente. Il contratto scade il 31 dicembre 2026 e, qualora il club decidesse di aspettare fino a quel momento, potrebbe tesserarlo dal primo gennaio successivo a parametro zero”, ha dichiarato il direttore di Kiss Kiss Napoli.