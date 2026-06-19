Napoli, Manna segue attentamente un centrocampista che sta incantando tutti al Mondiale

Nelle ultime ore, Niccolò Shira ha fatto il punto della situazione su Johan Manzambi.

Sono mesi, ormai, che il giovane centrocampista con le sue prestazioni sta facendo parlare di sé. Diverse società della Premier League si sono messe in contatto con il Friburgo per avviare le trattative.

Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato, tra i vari club interessati al giocatore, classe 2005, ci sarebbe anche il Napoli.

La squadra azzurra sarebbe stata una delle prime ad attivarsi. Il mirino di Giovanni Manna sarebbe, infatti, caduto su Manzambi già durante il periodo del mercato invernale.

Il direttore sportivo del team partenopeo, secondo le recenti indiscrezioni, starebbe monitorando attentamente le prestazioni del centrocampista, considerato attualmente uno dei profili migliori nel mercato europeo.