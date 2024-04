Napoli-Manna, ci siamo: da Giuntoli arriva una conferma. L’ingaggio del dirigente

Manna-Napoli, ci siamo. Prima della partita contro il Torino, il dirigente della Juventus, Cristiano Giuntoli ha svelato indirettamente la possibilità dell’addio del dirigente: “Stiamo parlando con lui, per cercare di capire il suo percorso nel rispetto del nostro club”

L’annuncio di Manna al Napoli non è sicuramente di oggi. Sono giorni, infatti, che il nome del dirigente è accostato al club azzurro. Valter De Maggio svelò anche il possibile ingaggio del nuovo ds: “Conte? Se venisse a Napoli farebbe tutto lui, non servirebbe alcun direttore sportivo che sia Manna o Meluso. Ho un’altra notizia da darvi su Manna, in azzurro guadagnerà circa 400mila euro annui”.

MANNA NUOVO DIRIGENTE DELLA SSC NAPOLI A PARTIRE DA GIUGNO 2024, LA DECISIONE DEL PRESIDENTE AURELIO DE LAURENTIIS

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha deciso di puntare su un giovane, il 35enne dirigente della Juventus Giovanni Manna, per rilanciare il club. Sul proprio portale, il giornalista Gianluca Di Marzio rivela: “Aurelio De Laurentiis ha individuato in lui il profilo giusto per ricostruire dopo le difficoltà di questa stagione”.

“L’attuale direttore sportivo è Meluso, sul quale c’è una clausola di rinnovo automatico che il Napoli non sembra intenzionato a esercitare. Giovanni Manna firmerà un contratto per cinque anni”.