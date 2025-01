Napoli, Manna guarda al presente al futuro: diversi giovani talenti nel mirino?

Giovanni Manna, collaborando strettamente con Antonio Conte, sta lavorando intensamente per rafforzare il Napoli sia nel breve termine sia con una visione a lungo termine. L’obiettivo immediato è acquistare giocatori che siano non solo motivati, ma anche funzionali alle esigenze della squadra.

Tuttavia, il direttore sportivo dei partenopei guarda anche al futuro, cercando giovani talenti promettenti che possano essere utili negli anni a venire. Conte vuole al momento solo calciatori pronti, ma la politica societaria è sempre stata chiara nella ricerca di nuovi talenti da ingaggiare.

Per questo motivo Manna è sempre interessato a potenziali fenomeni. Un calciatore che ha attratto il dirigente è Yeremay Hernández, il quale ha una clausola rescissoria da 20 milioni. Il dg azzurro è però molto attento anche ai calciatori giovani italiani come Emanuele Rao dell’Empoli. L’attaccante 19enne è la vera sorpresa della squadra toscana in questa stagione.

Un altro giovane che ha attirato l’attenzione di Manna è Giovanni Leoni, nato nel 2006 e recentemente acquistato dal Parma dalla Sampdoria. Leoni è stato lanciato da Andrea Pirlo nell’ultima stagione, giocando sia come difensore di sinistra sia di destra in una difesa a tre. Le sue capacità tecniche e fisiche sono notevoli e già la scorsa estate Manna lo ha sondato. In caso di acquisto, sia di Rao che di Leoni, sicuramente non resteranno in azzurro ma saranno girati subito in prestito per fare esperienza ed accumulare minuti.