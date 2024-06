Napoli, Manna guarda alla lista svincolati: occasione Spinazzola, c’è anche una vecchia conoscenza dello Scudetto

Il mercato estivo comincia a muoversi, molte sono le trattative che si stanno sviluppando in questi giorni. Il Napoli sta cercando di completare la sua rosa in modo consentire ad Antonio Conte il miglior lavoro possibile. Il Napoli interverrà sul mercato per potenziare soprattutto la squadra in tutti i reparti del campo.

Anguissa e Lobotka sono i perni del centrocampo azzurro ma in questa stagione non hanno offerto il contributo della passata stagione ed inoltre Anguissa non è mai stato al livello dell’anno dello Scudetto.

In questo momento il Napoli si sta occupando soprattutto di rinforzare la difesa. Non è un mistero, però, che servirà fare qualche intervento anche per il centro del campo e consentire ai titolari di rifiatare ed avere una squadra anche più lunga. Il Napoli, in queste settimane, sta dando un’occhiata anche alla lista svincolati e tra questi vi è anche una vecchia conoscenza: Tanguy Ndombele.

Quest’ultimo, infatti, non sta vivendo la sua miglior stagione e con il Galatasay non è stato impeccabile. Il centrocampista sarà svincolato dal prossimo primo luglio e, al momento, potrebbe rappresentare un’ottima occasione di mercato. Il Napoli potrebbe offrire un contratto a gettoni.

Nella lista svincolati, dal prossimo primo luglio, ci saranno anche due nomi che il Napoli sta già trattando: Spinazzola e Bonaventura. I due calciatori saranno liberi di firmare con chiunque e, non a caso, il primo sarebbe già ad una fase avanzata della trattativa con il club azzurro.