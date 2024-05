Napoli, Manna ha trovato l’accordo con il nuovo allenatore: è Vincenzo Italiano

La SSC Napoli, entro il prossimo mese, annuncerà il nuovo allenatore. Aurelio De Laurentiis è alla ricerca del profilo adatto alla rivoluzione e non vuole avere fretta rischiando di fare scelte affrettate.

Nelle ultime settimane sono insistenti i nomi di Conte, Pioli e Gasperini, ma, la sorpresa è dietro l’angolo.

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Mattino, il nuovo ds della SSC Napoli, Giovanni Manna, avrebbe deciso di trovare l’accordo con il l’attuale allenatore della Fiorentina: Vincenzo Italiano.

AURELIO DE LAURENTIIS INDECISO, GIOVANNI MANNA CHIUDE L’ACCORDO CON ITALIANO

Il motivo sarebbe relativo all’indecisione di Aurelio De Laurentiis di fare una scelta definitiva e per questo Manna avrebbe deciso di puntare su Italiano per la prossima stagione come sostituto di Calzona. Il presidente partenopeo, dal canto suo, ha sempre elogiato il tecnico della Fiorentina e non a caso già lo scorso anno lo voleva al posto di Spalletti. Da parte del tecnico sarebbe già arrivato parere favorevole.