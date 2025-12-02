Napoli, Manna interessato ad un giocatore del Pisa: osservazioni avviate

Giovanni Manna, in vista dell’imminente mercato di Gennaio, è alla ricerca di nuovi giocatori da inserire nella rosa di Conte.

Tra i nomi discussi al tavolo c’è anche quello di Idrissa Touré.

A lanciare la bomba è stato Niccolò Schira. Il giornalista, esperto di calciomercato, ha rivelato l’indiscrezione. Le sue parole, pubblicate sul suo profilo:” Inter e Napoli hanno inviato i loro osservatori a guardare le ultime partite di Pisa per monitorare Idrissa Tourè”.

Il calciatore tedesco, di origini guineane, è nato a Berlino. Il centrocampista, classe 1998, attualmente gioca nel Pisa. È alto 188 cm ed il suo peso ottimale si aggira intorno ai 76-83 kg.

Il club partenopeo è stato colpito dalle sue abilità difensive e dalla sua estrema versatilità. Può, infatti, ricoprire sia l’area destra che quella centrale. Ad oggi, il suo valore di mercato si aggira tra i 4 e i 5 milioni di euro.