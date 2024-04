Napoli, Manna interessato a Dean Huijsen

Il Napoli si prepara per la prossima stagione, cercando rinforzi per migliorare la squadra. Quest’anno la squadra è stata molto sottotono, o almeno, di non ha di certo brillato come l’anno scorso quando ha trionfato in campionato.

Giovanni Manna guiderà il calciomercato del club partenopeo, anche se attualmente è sotto contratto con la Juventus. Manna ha già diversi nomi sulla sua lista, tra cui Dean Huijsen, difensore olandese in prestito alla Roma dalla Juventus Next Gen. Potrebbe essere proprio lui quel tassello mancante?

Caratteristiche di Huijsen

Huijsen, classe 2005, ha avuto una buona stagione alla Roma, con 14 presenze totali e 2 gol segnati. La Juventus potrebbe essere costretta a cedere alcuni giocatori importanti quest’estate, tra cui Chiesa o Bremer, ma potrebbe anche sacrificare giovani talenti con un valore di mercato elevato. Ed è proprio qui che si inserisce Manna.

Se la Juventus optasse per trattenere giocatori più esperti come Bremer e cercare rinforzi come Calafiori del Bologna, Huijsen potrebbe essere sacrificato. Pertanto, un tentativo per portarlo al Napoli non è affatto da escludere.