Napoli, Manna a pranzo con un portiere: il club fissa il prezzo

Giovanni Manna, in vista dell’inizio della nuova stagione, è molto attento alle dinamiche del mercato. Il suo mirino è caduto su Guglielmo Vicario.

L’attuale portiere del Tottenham è in cima alla lista dei nomi discussi al tavolo della dirigenza del Napoli. A dir il vero, stando a quanto riportato dal giornale “La Gazzetta dello Sport”, anche il calciatore della Nazionale sarebbe interessato al club azzurro.

Il dirigente sportivo del team partenopeo ed il giocatore recentemente hanno pranzato insieme. Non si sa se si sia trattato di un incontro casuale o programmato. Ecco le parole del quotidiano:” Vicario sa dell’interesse del Napoli così come Manna sa che il portiere sarebbe felice di unirsi al progetto azzurro”.

L’esito della trattativa dipende, tuttavia, dalla volontà della squadra inglese. “Il Tottenham valuta Vicario intorno ai 20 milioni e con l’offerta giusta lo lascerebbe partire”.

Prima di procedere, Aurelio De Laurentiis dovrà prendere una decisione importante. Quale sarà il destino degli attuali portieri della rosa? La rivista sportiva spiega:” Ora sta al Napoli decidere se affondare subito o aspettare prima l’uscita di uno tra Meret e Milinkovic-Savic”.