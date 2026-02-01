domenica, Febbraio 1, 2026
Napoli, Manna prova il colpo Federico Chiesa in extremis? Da sempre è un pupillo di Conte e ADL

Moreno Zannone
Chiesa
Federico Chiesa, punta della Nazionale Italiana. Fonte Wikimedia Commons

Il mercato del Napoli si sta muovendo all’insegna della sostenibilità economica, con una strategia chiaramente orientata al saldo zero. La dirigenza azzurra, guidata dal direttore sportivo Giovanni Manna, sta lavorando con attenzione per rinforzare la rosa senza stravolgere i conti, cercando al tempo stesso di soddisfare le richieste del nuovo allenatore Antonio Conte.

Fino a questo momento, il club partenopeo ha già chiuso due operazioni importanti: l’arrivo di Giovane, profilo giovane e funzionale al progetto tecnico, e il perfezionamento dell’affare Alisson, che va a completare un reparto considerato prioritario dallo staff tecnico. Innesti mirati, coerenti con l’idea di costruire una squadra competitiva ma equilibrata.

Le manovre di mercato del Napoli, però, non sono ancora concluse. Nelle ultime ore prima della chiusura, prevista per il 2 febbraio, gli azzurri proveranno l’assalto a un esterno offensivo, ruolo ritenuto fondamentale nel sistema di gioco di Conte. Un innesto che potrebbe dare imprevedibilità e qualità all’attacco.

In questo contesto, il nome che continua a circolare con insistenza è quello di Federico Chiesa. Da tempo pupillo di Conte e della dirigenza, l’esterno azzurro rappresenterebbe un colpo di grande spessore. Il Napoli tenterà di convincere il calciatore puntando sulla possibilità di una maglia da titolare e sulla vetrina offerta dalla piazza partenopea, fattori decisivi anche in ottica Mondiale.

