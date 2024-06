Napoli, Manna punta anche su Mario Hermoso

Il Napoli non sta puntando solo su Buongiorno, per il quale sembra in vantaggio: il direttore sportivo Manna sta contemporaneamente negoziando con l’entourage di Mario Hermoso, difensore spagnolo di 28 anni, noto anche per le sue attività imprenditoriali. Hermoso ha investito, infatti, in vari settori, tra cui sushi, burger, tecniche avanzate di ortodonzia e caffè.

Hermoso piace molto a Manna

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Hermoso, da buon imprenditore, sa come massimizzare i profitti e desidera concludere un accordo vantaggioso, essendo un parametro zero dopo la sua esperienza con l’Atletico Madrid.

Il difensore piace molto a Manna, e il fatto che sia un appassionato di caffè lo renderebbe perfetto per Napoli. La concorrenza è agguerrita, ma il manager azzurro sarebbe felice di concludere l’acquisto sia di Hermoso che di Buongiorno.