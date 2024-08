Napoli, Manna punta Dedic: accordo raggiunto col calciatore, offerta da 20 milioni al Salisburgo

Dopo aver sistemato l’attacco, la SSC Napoli lavora per il centrocampo ed in particolare per un nuovo esterno destro. Secondo quanto rivelato da Luca Cerchione, gli azzurri sono pronti a perfezionare un acquisto da circa 20 milioni di euro, Amar Dedic.

Su X, il giornalista scrive le possibili cifre del trasferimento in azzurro: “17 milioni più bonus, per un totale di 20, messi sul piatto dai partenopei. Gli austriaci chiedono almeno 20 di parte fissa più cospicui bonus”, ha rivelato l’esperto di mercato tramite la piattaforma social. Dedic potrebbe essere l’ottavo colpo del club partenopeo dopo Buongiorno, Spinazzola, Rafa Marin, Neres, Lukaku, Gilmour e McTominay (questi ultimi tre non ancora ufficiali).

Sempre Cerchione, ha poi aggiunto: “#Dedic ha un accordo col #Napoli sulla base di 1,2 milioni di euro a stagione. Oggi incontro importante tra il club partenopeo ed il #Salisburgo: a 20 milioni di euro si può chiudere”. Il giocatore ha quindi un accordo con il club azzurro, un contratto da 1.2 milioni di euro a stagione. Ciò che resta, per chiudere la trattativa, è trovare l’accordo economico con il club.