Napoli, Manna sarà il nuovo DS: subito tre grandi acquisti per rinforzare la squadra?

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, secondo le ultime indiscrezioni, ha scelto che il nuovo ciclo del club azzurro partirà da Giovanni Manna. Quest’ultimo sarà il nuovo direttore sportivo della società partenopea per i prossimi cinque anni, con il dirigente che avrebbe già informato il suo attuale club, la Juventus.

A parlare di Manna il giornalista Walter De Maggio, il quale ha rivelato la possibilità del club azzurro di acquistare un ex Juventus: “Farei un grande plauso al Napoli perché si investirebbe sul settore giovanile. Tra l’altro Manna firmerà un contratto lunghissimo col Napoli. Il Napoli si starebbe muovendo per il post Osimhen, nel frattempo il primo acquisto del Napoli per la ricostruzione potrebbe essere Kulusevski”.

A smorzare gli entusiasmi di un possibile arrivo di Kulusevski il portale Tuttomercatoweb.com, rivelando che “perché se è vero che i soldi di Osimhen verranno reinvestiti con oculatezza, dall’altro la valutazione che ne fa il Tottenham è di circa 60 milioni di euro, sempre che Postecoglou decida di lasciarlo andare”.

TRE ACQUISTI PER RINFORZARE LA SQUADRA: NON SOLO KULUSEVSKI, ANCHE UN DIFENSORE E UN NUOVO CENTROCAMPISTA

Oltre Kulusevski, il Napoli potrebbe investire anche per rinforzare la difesa e il centrocampo. Dalla Turchia rivelano già di un accordo con il difensore Victor Nelsson per 15 milioni di euro, ma anche l’ex obiettivo Perez sarebbe una possibilità. A centrocampo, invece, potrebbe arrivare Ferguson del Bologna per 25 milioni di euro.