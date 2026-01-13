Napoli, Manna sta chiudendo il primo colpo estivo: trattativa da 40 mln di €, accordo trovato col calciatore

Il Napoli ha trovato l’accordo con Joao Gomes in vista del prossimo mercato di giugno, mettendo un tassello importante nella pianificazione futura. Il centrocampista brasiliano è stato valutato 40 milioni di euro, cifra che testimonia la sua crescita e il forte interesse del club azzurro. L’intesa con il giocatore riguarda sia l’ingaggio sia il progetto tecnico, ritenuto centrale nel nuovo corso. Ora l’attenzione si sposta sugli ultimi dettagli formali prima di passare alla fase decisiva della trattativa.

Resta infatti da trovare l’accordo definitivo con il club proprietario del cartellino, passaggio chiave per chiudere l’operazione. Il Napoli è fiducioso di poter arrivare a una fumata bianca nelle prossime settimane, sfruttando i buoni rapporti tra le parti. Joao Gomes, dal canto suo, ha già dato apertura totale al trasferimento e attende sviluppi. Se tutto andrà come previsto, il centrocampista potrebbe sbarcare a Napoli tra sei mesi, pronto a iniziare una nuova avventura in azzurro.

A rivelare l’accordo il giornalista di SKY, Gianluca Di Marzio: “”Dopo l’inizio della trattativa che vi avevamo raccontato negli scorsi giorni, procedono i lavori in casa Napoli per arrivare a Joao Gomes a giugno. Gli azzurri hanno individuato nel centrocampista brasiliano un profilo ideale da mettere a disposizione del proprio allenatore in vista della prossima stagione”.

“Il club ha infatti praticamente bloccato il classe 2001 trovando l’accordo economico, con il calciatore che è in scadenza di contratto con il Wolverhampton. Manca ancora invece l’intesa con il club inglese”, conclude Di Marzio.