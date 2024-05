Napoli, Manna su Antonio Conte: “È l’uomo giusto”

Il Napoli si trova in una fase cruciale del campionato, ma la fervida attenzione dei tifosi si concentra sul mercato degli allenatori. Con l’imminente sostituzione di Francesco Calzona, l’interesse è puntato sul nome del prossimo tecnico. Aurelio De Laurentiis, presidente del club, è determinato a trovare un allenatore esperto, in grado di risollevare le sorti di una squadra che ha dimostrato fragilità, specialmente a livello psicologico, rispetto alla stagione precedente.

Tra i preferiti Antonio Conte

Tra i favoriti per il ruolo c’è Antonio Conte, il quale è oggetto di un lungo corteggiamento da parte di De Laurentiis. Il presidente vede in Conte il profilo ideale per riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano.

Sebbene non sia stato ancora raggiunto un accordo definitivo, le trattative sono in corso e si spera di trovare un compromesso soddisfacente per tutte le parti coinvolte. Anche il direttore sportivo ad interim del Napoli, Giovanni Manna, ha espresso il suo pieno appoggio a Conte, definendolo “l’uomo giusto per noi”.

Nei prossimi giorni ci si aspettano sviluppi significativi riguardo al futuro allenatore del Napoli. Sebbene Conte sembri essere in pole position, l’inesauribile imprevedibilità di De Laurentiis potrebbe ancora riservare sorprese.