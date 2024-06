Napoli, Manna vuole Buongiorno: ecco la trattativa

Giovanni Manna sorprende tutti con una mossa inaspettata: utilizzare Simeone come pedina di scambio per assicurarsi Alessandro Buongiorno. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, questa potrebbe essere la strategia del direttore sportivo per ottenere il difensore del Torino.

L’obiettivo è rinforzare la difesa

Nonostante Simeone abbia un contratto che scade nel 2026 e il Napoli non sia solito fare sconti, l’obiettivo principale per rinforzare la difesa resta Buongiorno. Infatti, Manna e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbero già avviato una trattativa, offrendo al Torino 35 milioni di euro più 5 milioni di bonus per il promettente difensore italiano.

Attualmente, l’unica certezza è che il futuro di Simeone con il Napoli è incerto. Al contrario, la sua relazione con la moglie Giulia procede a gonfie vele. Dopo la conclusione del campionato, la coppia è partita per una vacanza negli Stati Uniti, iniziando il loro soggiorno a Los Angeles, come mostrato sui loro profili social. Mentre il viaggio sotto il cielo americano continua, il legame con il Napoli sembra sempre più destinato a concludersi.