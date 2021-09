Napoli, Manolas e la voglia di riscatto: “Bravissimi ragazzi!”

Contro il Cagliari Luciano Spalletti ha nuovamente preferito Amir Rrahmani a Kostas Manolas. Addirittura il difensore greco non è neanche subentrato, rimanendo in panchina per tutti i 90′ minuti. Le gerarchie in difesa sembrano così essersi chiaramente delineate, con il calciatore kosovaro in netto vantaggio sull’ex Roma.

Non è dunque un buon momento per Manolas, che è ormai alla terza panchina consecutiva. Le aspettative su di lui erano alte ma finora in quel di Napoli sono state ampiamente disattese. C’è da dire comunque che il greco, da professionista esemplare, non ha mai detto una parola fuori posto, anzi.

Nel post partita della gara contro il Cagliari ad esempio, Manolas ha prontamente postato sui social un messaggio inequivocabile: “Un’altra grande gara 6 su 6 avanti così bravissimi ragazzi. Forza Napoli!!“.

Ovvio che Manolas non sia contentissimo di questa situazione, soprattutto considerato il suo valore potenziale. Pur vero però è che non si può affatto parlare di malumore. Il difensore ex Roma sa bene di potersi ancora giocare tutte le sue carte con Luciano Spalletti, lavorando soprattutto sulla testa e la concentrazione.

Insomma, l’obiettivo è chiaramente quello di riscattarsi il prima possibile. Il campionato è ancora lungo e c’è tempo per ribaltare nuovamente le gerarchie. Rrahmani si sta rendendo protagonista di ottime prestazioni ma la classe e la velocità di Manolas potrebbero essere utili in più di una partita in futuro.