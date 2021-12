Napoli, Manolas ha chiesto la cessione: dirà addio nel 2022

In casa Napoli si pensa al calciomercato di gennaio. Aurelio De Laurentiis e il dirigente Cristiano Giuntoli sono già alla ricerca di calciatori per rinforzare la squadra e consentire a Luciano Spalletti di svolgere il suo lavoro in maniera egregia.

Oltre al mercato in entrata, l’occhio sarà vigile anche su quello in uscita. Un calciatore in particolare, infatti, potrebbe ben presto fare le valigie: Kostas Manolas.

Il difensore azzurro, infatti, avrebbe già chiesto la cessione alla dirigenza ed anche per quello motivo sarebbe stato escluso dalle ultime partite.

Aurelio De Laurentiis è pronto ad accogliere le richieste del giocatore, il quale, però, non vuole perderlo senza aver ricevuto un contributo economico.

Intanto il Napoli punta alla Champions League. Molti sono gli infortunati in casa azzurra e per questo bisognerà intervenire sul mercato per non perdere il treno della massima competizione europea.