Napoli, Manolas torna ad allenarsi in gruppo: Gattuso studia la difesa anti Juve

Una delle prime notizie arrivate da Castel Volturno alla ripresa degli allenamenti post lockdown era stata l’infortunio di Kostas Manolas. Il difensore greco aveva riportato, verso metà marzo, una distrazione di secondo grado al ginocchio.

Per lui si temeva uno stop abbastanza lungo. Oggi però, direttamente dal sito ufficiale del Napoli, è arrivata un’ottima notizia per Gattuso ed i napoletani tutti: Manolas è tornato regolarmente ad allenarsi con il gruppo. Ecco dunque il comunicato ufficiale azzurro che ha riportato il lieto evento.

“Dopo il match contro l’Inter e la conquista della finale di Coppa Italia, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio ieri sono stati impegnati in lavoro di scarico in palestra.”

“Gli altri uomini della rosa hanno svolto riscaldamento su circuito e successivamente esercitazioni di passaggi. Di seguito seduta tecnico tattica e chiusura con partitina a campo ridotto. Alla seduta ha partecipato anche Manolas che è rientrato dopo l’infortunio ed ha lavorato in gruppo”.

Mercoledì intanto ci sarà la finale di Coppa Italia in cui il Napoli è chiamato a fronteggiare la Juventus di Maurizio Sarri. Per l’importantissimo match dunque Gennaro Gattuso potrà contare anche sulla presenza di Manolas, la cui disponibilità vede ora il tecnico “costretto” ad escludere uno tra lui, Koulibaly e Maksimovic dall’11 titolare.