Napoli, Manolas via a gennaio? Ecco i nomi per sostituirlo

Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport e sempre molto interessato alle tematiche di mercato riguardanti il calcio Napoli, ha rilasciato nelle ultime ore interessanti dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio. Ecco le sue parole.

“Manolas? È stato ad un passo dalla cessione in estate, qualora dovessero arrivare offerte a gennaio andrebbe via. Il Napoli lo potrebbe sostituire con Uduokhai e Neuhaus, entrambi giovani ma che potrebbero fare al caso degli azzurri perché jolly, ovvero in grado di ricoprire più ruoli, un po’ come Juan Jesus”.

Insomma, una cessione già annunciata. Manolas già la scorsa estate aveva espresso la sua volontà di tornare in patria. Il corteggiamento dell’Olympiacos però non ha convinto Aurelio De Laurentiis, non soddisfatto dalla proposta economica del club balcanico.

Quindi il prossimo anno potrebbe essere quello buono per la cessione del greco. Arrivato con grandi prospettive anche per via degli oltre 30 milioni spesi, con il cartellino di Diawara incluso, l’ex Roma non ha mai convinto abbastanza né con Ancelotti né ora con Luciano Spalletti.

Quest’anno poi è stato addirittura scavalcato nelle gerarchie dell’attuale tecnico azzurro, il quale ormai preferisce, anche per via dei numerosi infortuni di cui soffre spesso Manolas, di grande lunga schierare la coppia composta da Kalidou Koulibaly e dall’ex Verona Amir Rrahmani.