Napoli, Manolas via a giugno: Bremer il possibile sostituto

“Il Napoli saluterà Manolas la prossima estate e mette nel mirino Bremer del Torino, prossimo avversario al Maradona. Ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe non rinnovare con il club granata. Sul brasiliano ci sono anche altre big”.

Così Giovanni Scotto ha lanciato l’indiscrezione su Twitter. Una notizia che, almeno riguardo alla prima parte, non sorprende più di tanto. Kostas Manolas infatti avrebbe già dovuto salutare Napoli la scorsa estate, ma la sua cessione non si è concretizzata in tempo.

Rimasto in azzurro, il difensore greco ha anche perso il posto da titolare in favore di Amir Rrahmani. Non una situazione felicissima per l’ex Roma, che inoltre figura tra i calciatori della rosa del Napoli con lo stipendio più alto.

Kostas Manolas percepisce quasi 4 milioni all’anno ed il suo contratto scadrà nel 2023. Il rinnovo è fuori discussione, soprattutto a queste cifre. La prossima sessione estiva di calciomercato diviene così l’ultima occasione per il Napoli di vendere il proprio tesserato e monetizzare sulla cessione.

E così il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha già iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un difensore centrale. L’obiettivo numero uno al momento pare essere Gleison Bremer, classe 1997 di proprietà del Torino. Il difensore brasiliano si sta rendendo protagonista di una super annata a livello individuale tra le fila dei granata. Anche il suo contratto scadrà nel 2023: all’orizzonte si preannuncia una folta concorrenza.