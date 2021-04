Napoli, Maradona jr: “ADL potrebbe incassare 21 mln di € per Milik, è un capolavoro di Giuntoli”

Il figlio di Diego Armando Maradona, Diego Jr, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc in cui ha parlato anche del Napoli e del mercato della squadra azzurra. Tra i vari temi toccati, anche l’affare Arek Milik.

“L’ex attaccante del Napoli in estate potrebbe andare via dal Marsiglia, almeno secondo alcuni articoli giornalistici. In quel caso alla società partenopea spetterebbero ben 13 milioni di euro“.

“Inoltre, il presidente Aurelio De Laurentiis ha già incassato otto milioni per l’attaccante e quindi stiamo già a 21 milioni totale. Per il Napoli sarebbe davvero una grande operazione in uscita, un super affare firmato da parte di Cristiano Giuntoli”.

Nonostante il contratto in scadenza, quindi, Aurelio De Laurentiis potrebbe incassare una cifra complessiva da 21 milioni per il suo ex bomber.

Maradona ha infine concluso: “Non si può dar merito a Cristiano Giuntoli, capace di portare molti milioni nelle casse azzurre per un calciatore ormai in scadenza di contratto“.