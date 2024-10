Napoli, Marek Hamsik sempre nel cuore dei tifosi (e del presidente): può tornare dopo oltre cinque anni?

Il calciatore più amato dai tifosi napoletani dell’era Aurelio De Laurentiis è senza dubbio Marek Hamsik. L’ex centrocampista azzurra ha detto addio al calcio ed ora si sta impegnando per diventare allenatore. Al fianco di Calzona sta perfezionando il suo modo di vedere il calcio anche fuori dal rettangolo di gioco.

Da quando è andato via da Napoli, circa cinque anni fa, il suo nome è stato spesso accostato agli azzurri. L’ultima volta qualche mese fa, ovvero quando sulla panchina azzurra era presente Francesco Calzona. Le notizie circa un suo ritorno si sono susseguite ma l’ex azzurro ha preferito restare nel suo Paese, in Nazionale.

Le cose potrebbero però cambiare nei prossimi anni. Non è un mistero che Aurelio De Laurentiis lo vorrebbe con sé, semmai in dirigenza. Hamsik, però, sta seguendo un percorso per diventare allenatore ma tutto può succedere conoscendo la presidenza partenopea.

MAREK HAMSIK E IL RITORNO ALLA SSC NAPOLI: LE DICHIARAZIONI DEL CENTROCAMPISTA AZZURRO DELLA SCORSA PRIMAVERA CIRCA LA POSSIBILITA’ DI RITORNO IN CAMPANIA

Prima dell’arrivo di Francesco Calzona in azzurro, Marek Hamsik ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Volevo solo ringraziare il mister per avermi voluto nel suo staff e anche il presidente (De Laurentiis, ndr) oggi mi parlava di questo fatto oggi. Forse ancora nella mia mente non sono pronto per questo, a 36 anni c’è ancora tempo per venire a Napoli e penso che a Napoli avrò sempre le porte aperte”

“C’è sempre un ottimo rapporto con la società e con il mister (Calzona, ndr). Per lui è un sogno avverato, voluto anche da parte sua. Ringrazio anche la federazione (slovacca, ndr) che gli ha fornito questa opportunità. Stare nella panchina del Napoli non è roba da poco. Per me è straordinario anche se è allenatore da poco diciamo, perché ha fatto sempre il secondo. Ha grande personalità, in nazionale i ragazzi lo adorano per la sua personalità, per il modo con cui lavora lui e il suo staff. Penso che porterà tutto questo anche a Napoli e il Napoli migliorerà”.