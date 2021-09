Napoli, Marfella non convince: si riapre la pista Mirante?

Nelle ultime ore allo Stadio Diego Armando Maradona è andata in scena l’amichevole tra Napoli e Benevento. A vincere sono stati i sanniti, con una vittoria a valanga contro i padroni di casa per un roboante 5-1 finale. Ovviamente il test è da prendere con le pinze, ma alcuni azzurri sotto esame hanno deluso di molto le aspettative.

Tra i calciatori maggiormente sotto osservazione vi erano Marfella, Lozano e Petagna, tutti e tre per motivi diversi. Un segnale molto negativo è stato lanciato dal terzo portiere azzurro, soprattutto in vista della sfida contro la Juventus.

A causa dell’infortunio di Alex Meret e del rientro molto tardivo di David Ospina dall’impegno con la propria nazionale, nelle ultime ore si era a lungo vociferato di un possibile esordio in campionato del giovane Marfella.

L’amichevole contro il Benevento ha però evidenziato come l’ex Bari non sia affatto pronto per la Serie A, essendo ancora molto insicuro tra i pali ed in alcuni fondamentali importanti. Ecco allora che Luciano Spalletti spera fortemente nel ritorno di David Ospina.

Intanto Cristiano Giuntoli, dopo aver assistito alla brutta prova di Davide Marfella contro il Benevento, è tornato a fare un pensierino a Antonio Mirante. Il portiere 38enne ex Roma, attualmente svincolato, accetterebbe di buon grado il ruolo di terzo in quel di Napoli.