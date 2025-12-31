Napoli, Marianucci dice addio: in stato avanzato la trattativa con la Cremonese, i dettagli

La Cremonese accelera sul mercato e guarda con decisione in casa Napoli. È infatti in stato avanzato la trattativa per la cessione di Marianucci in grigiorosso: il giovane calciatore di proprietà del club partenopeo è pronto a trasferirsi in prestito secco semestrale, senza alcuna opzione di riscatto.

Una formula che parla chiaro e che rappresenta un segnale importante della fiducia che il Napoli ripone nel ragazzo. L’assenza di un diritto di acquisto conferma infatti la volontà del club azzurro di puntare su Marianucci anche in prospettiva futura, consentendogli però di accumulare minuti ed esperienza in un contesto competitivo come quello della Cremonese.

I contatti tra le parti sono continui e positivi, con la trattativa ormai entrata nella sua fase decisiva. L’operazione potrebbe chiudersi già nel corso di questa settimana, permettendo così al calciatore di mettersi rapidamente a disposizione del nuovo allenatore e di iniziare fin da subito il percorso di ambientamento.

Per la Cremonese si tratterebbe di un innesto giovane ma di qualità, utile ad allungare le rotazioni e ad aggiungere freschezza alla rosa nella seconda parte della stagione. Per Marianucci, invece, l’occasione ideale per misurarsi con continuità e dimostrare il proprio valore lontano da Napoli, senza però recidere il legame con il club che crede fermamente nella sua crescita.