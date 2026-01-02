venerdì, Gennaio 2, 2026
Napoli, Marianucci dice addio: non convocato contro la Lazio? Incerto il futuro di Lang e Lucca

Di Moreno Zannone
Antonio Conte fonte foto: Wikipedia - Clément Bucco-Lechat

La cessione di Marianucci alla Cremonese entra nella fase decisiva. La trattativa per il prestito del calciatore è ormai in via di definizione e, salvo imprevisti, verrà ufficializzata all’inizio della prossima settimana. I contatti tra i due club sono continui e l’accordo è considerato praticamente chiuso, con le parti impegnate a sistemare gli ultimi dettagli burocratici.

In quest’ottica, Marianucci potrebbe non prendere parte alla trasferta di Roma contro la Lazio, scelta che consentirebbe al calciatore di concentrarsi subito sul nuovo capitolo della sua stagione. Un segnale chiaro di come il trasferimento a Cremona sia ormai imminente e di come la società voglia evitare rischi inutili in vista del cambio di maglia.

Se tutto procederà secondo i piani, l’inizio della prossima settimana segnerà l’ufficialità dell’operazione e l’avvio dell’esperienza grigiorossa per Marianucci. Un trasferimento che sembra ormai scritto e che potrebbe concretizzarsi senza nemmeno l’ultima apparizione con l’attuale squadra, aprendo subito le porte al trasferimento ufficiale a Cremona.

Mentre per Marianucci l’addio è ormai certo, è da capire il futuro di Lang e Lucca. Entrambi, infatti, potrebbero partire già nel mercato di gennaio e fare le valigie a pochi mesi dal loro arrivo in Campania.

