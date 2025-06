Napoli, Marianucci è il primo acquisto per Antonio Conte in attesa di Kevin De Bruyne

Antonio Conte può gioire, alla SSC Napoli avrà subito un nuovo calciatore: Luca Marianucci. Il difensore dell’Empoli è il primo acquisto della proprietà partenopea per la nuova stagione. La notizia circolava da diverse settimane e conferme sono arrivate anche dai diretti interessati. Il giornalista di DAZN, Orazio Accomando, nei giorni precedenti ha confermato il buon esito della trattativa.

“”La prima settimana di giugno Luca Marianucci firmerà il contratto che lo legherà al Napoli per le prossime 5 stagioni. All’Empoli 9 milioni +1 di bonus”, scrive il giornalista sul suo profilo della piattaforma X.

La trattativa è stata confermata anche da un altro giornalista, Matteo Moretto, di Relevo. Luca Marianucci è cresciuto nelle giovanili dell’Empoli e quest’anno è esploso nel massimo campionato italiano.

Dopo un anno in prestito alla Pro Sesto, è stato aggregato in prima squadra, diventando, nel giro di poco tempo, uno dei punti fermi della squadra toscana. Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è pronto quindi a regalare all’allenatore il primo acquisto per la prossima stagione 2025/2026 in attesa di Kevin De Bruyne.