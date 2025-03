Napoli, bloccato Luca Marianucci dell’Empoli

Il Napoli avrebbe chiuso già il primo acquisto per la prossima stagione. Secondo il giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano, gli azzurri avrebbero bloccato il giovane dell’Empoli, classe 2004, Luca Marianucci.

Il giovane difensore si sta mettendo in mostra in questa stagione con ottime prestazioni che hanno suscitato l’interesse degli scout azzurri.

“E’ stato raggiunto un accordo verbale per giugno per il trasferimento in azzurro di Luca Marianucci dall’Empoli per i prossimi cinque anni. Resta solo da formalizzare tutto nei prossimi mesi”, queste le parole riportate sui social dal sopracitato Romano.

La trattativa è stata confermata anche da un altro giornalista, Matteo Moretto, di Relevo. Luca Marianucci è cresciuto nelle giovanili dell’Empoli.

Dopo un anno in prestito alla Pro Sesto, è stato aggregato in prima squadra, diventando, nel giro di poco tempo, uno dei punti fermi della squadra toscana. Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è pronto quindi a regalare ad Antonio Conte il primo acquisto per la prossima stagione 2025/2026.