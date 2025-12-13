Napoli, Marianucci potrebbe partire in prestito: De Vrij profilo ideale per la difesa a tre?

Il Napoli valuta con attenzione le prossime mosse di calciomercato in difesa, soprattutto in vista della possibile partenza in prestito di Luca Marianucci. Il giovane centrale potrebbe lasciare temporaneamente la squadra per trovare maggiore spazio e continuità.
Tra i profili seguiti con maggiore interesse c’è quello di Stefan de Vrij, difensore dell’Inter che negli ultimi mesi ha trovato sempre meno spazio nelle rotazioni nerazzurre. L’olandese, forte di una lunga esperienza in Serie A, rappresenterebbe una soluzione pronta e affidabile per il Napoli, soprattutto in un contesto in cui serviranno certezze immediate.
Un aspetto chiave dell’operazione riguarda la situazione contrattuale del giocatore: il suo contratto è in scadenza a giugno 2026 e, proprio per questo motivo, l’Inter potrebbe valutare una cessione per evitare di perderlo a condizioni ancora più sfavorevoli.
L’idea della dirigenza azzurra sarebbe infatti quella di puntare su un acquisto a prezzo di saldo, con una valutazione che potrebbe scendere al di sotto dei 4 milioni di euro. Un investimento ridotto per un calciatore di esperienza internazionale.