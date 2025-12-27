Napoli, Marianucci può andare via: Conte crede in lui ma preferirebbe un difensore d’esperienza

Il Napoli inizia a muoversi con decisione sul fronte del mercato in uscita, un passaggio fondamentale per rimodellare la rosa secondo le esigenze di Antonio Conte. Tra i nomi finiti in lista c’è quello di Marianucci, giovane difensore su cui il Napoli continua a puntare per il futuro.

Il suo impiego in questa stagione, però, è stato estremamente limitato: una sola presenza, nella sfida contro il Milan. Dopo quella gara, Conte ha scelto di non utilizzarlo più, una decisione che non va letta come una bocciatura, ma piuttosto come una scelta strategica.

L’allenatore azzurro crede nelle qualità del ragazzo, ne apprezza il potenziale e l’atteggiamento, ma è convinto che in questa fase della carriera Marianucci abbia soprattutto bisogno di continuità. Per questo motivo, l’ipotesi più concreta è quella di una cessione in prestito.

Parallelamente, il Napoli guarda al mercato per rinforzare il reparto arretrato. In caso di uscita di Marianucci, l’idea della dirigenza è quella di intervenire con l’arrivo di un difensore d’esperienza, un profilo già pronto, capace di garantire affidabilità immediata e di adattarsi rapidamente ai meccanismi richiesti da Conte.