Napoli, Marin non convince: assalto a Martinez Quarta per gennaio

Rafa Marin non sembra convincere il Napoli, tanto che potrebbe finire clamorosamente per essere ceduto immediatamente nel caso in cui arrivasse l’offerta giusta. Il Napoli, intanto, punta Martinez Quarta della Fi orentina

È una stagione strana quella di quest’anno. Ha fatto scalpore il caso di Hummels, il miglior difensore della scorsa Champions League, che non è stato impiegato poi così tanto dalla Roma sotto Ivan Juric. Poco minutaggio come quello di Lucas Martinez Quarta, finito a fare da riserva in una Fiorentina che sta vedendo l’esplosione di Pietro Comuzzo.

Sia l’argentino che l’italiano sono finiti nel mirino del Napoli, con Martinez Quarta che potrebbe essere il più vicino ad arrivare tra i due. La viola, infatti, difficilmente cederà il suo miglior difensore da subito con l’argentino che essendo finito ai margini dei titolari potrebbe venir via a prezzo di saldo. Il Napoli lo osserva attentamente, con un’occasione che potrebbe farsi ghiotta già da gennaio.

E Marin?

A fare spazio in rosa potrebbero esserci Rafa Marin e Juan Jesus, due giocatori che non stanno vedendo minimamente il campo e che stanno, paradossalmente, deludendo. Lucas Martinez Quarta sembra un’opportunità abbastanza grande per il Napoli, che andrebbe a prendere in rosa un giocatore che nella scorsa stagione ha offerto tantissimo alla maglia viola.

Appare difficile pensare che, dopo appena sei mesi, sia addirittura finito a fare da riserva. Eppure, l’esplosione di Pietro Comuzzo non è cosa da poco. Il giovane difensore sta dimostrando di poter essere uno dei talenti più forti a livello difensivo per l’Italia.