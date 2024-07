Napoli, Mario Hermoso in attesa mentre si sfoltiscono le file della difesa

Il Napoli continua a muoversi sul mercato, con il nome di Mario Hermoso ancora in primo piano. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, dopo l’acquisto di Alessandro Buongiorno, il club partenopeo è vicino a raggiungere un accordo con Hermoso. Tuttavia, l’ingaggio dello spagnolo è attualmente in stand-by, con i suoi manager che hanno ulteriormente ridotto le richieste di commissione. Hermoso, consapevole della situazione, è disposto ad aspettare che il Napoli risolva le questioni relative alla sovrabbondanza in difesa.

Strategia di vendita

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha spostato il quartier generale del club in Val di Sole, dove ha avviato una serie di incontri di mercato con il direttore sportivo Manna per fare il punto sulle cessioni necessarie.

Il Napoli deve liberarsi di almeno due difensori centrali, se non addirittura tre. I giocatori in uscita sono Natan, Jesus e Ostigard, i cui agenti sono già al lavoro per trovare nuove destinazioni, preferibilmente attraverso cessioni a titolo definitivo.

Priorità e gestione della squadra

L’allenatore Antonio Conte non ha fretta, avendo già ottenuto la priorità rappresentata da Buongiorno. Tuttavia, vuole evitare di avere giocatori scontenti che non vedono prospettive di un ruolo di primo piano. Per questo motivo, è essenziale che il club napoletano riesca a piazzare i difensori in esubero per poter procedere con l’ingaggio di Hermoso e mantenere un ambiente sereno e competitivo all’interno della squadra.

Il Napoli sta lavorando attivamente per bilanciare il proprio roster, con l’obiettivo di sfoltire la difesa e fare spazio a nuovi acquisti. Mario Hermoso rimane un obiettivo concreto, ma l’operazione dipenderà dalla capacità del club di cedere alcuni dei suoi attuali difensori centrali. Nel frattempo, De Laurentiis e il ds Manna continueranno a esplorare le opzioni di mercato per assicurare un futuro solido e competitivo alla squadra.