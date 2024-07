Napoli, Mario Rui ha chiesto di lasciare il club dopo sette anni

Antonio Conte ha espresso con chiarezza la necessità di un rinnovo audace, pronto a prendere decisioni drastiche. Se si identifica l’impossibilità di puntare su certi giocatori, bisogna agire prontamente e aprire alla loro cessione.

Tra coloro che potrebbero lasciare il club figura Mario Rui, il terzino che ha sempre svolto il suo lavoro con grande impegno e che è stato uno dei protagonisti della vittoria del Napoli sotto la guida di Luciano Spalletti. Ora, la sua avventura con il club sembra giungere al termine, per sua richiesta.

Il futuro di Mario Rui è lontano da Napoli

Valter De Maggio, giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha discusso del futuro incerto del terzino portoghese durante la trasmissione Radio Goal. De Maggio ha dichiarato: “Mario Giuffredi, agente del calciatore, sta lavorando in Portogallo per trovare una soluzione di mercato per Mario Rui, con sviluppi attesi a breve”.

Il Napoli potrebbe affidarsi ai nuovi esterni sinistri, Spinazzola e Olivera, con quest’ultimo che potrebbe essere utilizzato anche come centrale di sinistra.

Tuttavia, i colleghi di Tuttosport hanno dichiarato che è stata proprio una richiesta del calciatore quella di andare via dal club azzurro. Ecco cosa si legge sull’articolo dedicato:

“Mario Rui, dopo sette anni di permanenza e ancora due anni di contratto, sembra essere ormai agli sgoccioli della sua esperienza. Non rientrando più nei piani del tecnico, il giocatore ha manifestato il desiderio di fare ritorno in Portogallo. Sebbene ci sia l’interesse del Porto, non è stata ancora presentata un’offerta concreta”.