Napoli, Mario Rui rivalutato dai tifosi. Su Elmas: “Inutile”

I tifosi non sono sempre clementi con i componenti della squadra: se Mario Rui ha ricevuto la grazia, non si può dire lo stesso di Elmas

Si sa, i tifosi non sono sempre clementi e ragionevoli con i propri beniamini calcistici. Anzi, pretendono molto dalla squadra e non hanno timore nemmeno di farlo notare. Il Napoli sta attraversando un momento storico davvero positivo: sola in alto nella classifica, con dei top player e il sogno di vincere lo scudetto sempre più vicino, partita dopo partita. Nonostante ciò, si cerca sempre il pelo nell’uovo.

Mario Rui perdonato, ora si cerca un nuovo capro espiatorio

Per tanti anni, la critica e i tifosi hanno sempre stroncato la presenza di Mario Rui all’interno della squadra. Tuttavia, dopo diverso tempo il portoghese è stato in qualche modo perdonato e ad oggi nessuno lo critica più.

Lo stesso discorso potremmo farlo con Alex Meret, insomma è come una ruota e prima o poi tocca a tutti. Adesso sembrerebbe essere arrivato il turno di Elmas, il quale è stato individuato come nuovo capro espiatorio.

Alla redazione di Kiss Kiss Napoli e sul web sono arrivati tanti messaggi contro il calciatore macedone, accusato di essere pressoché “inutile”. Purtroppo in tanti attaccano giocatori che sanno adattarsi quasi in qualsiasi ruolo ma non si sono mai specializzati in un settore.

Al Napoli, ad esempio, ha spesso ricoperto quasi tutti ruoli a centrocampo facendo una discreta figura. Ma si sa, non tutti i tifosi sono accontentabili.