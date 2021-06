Napoli, Mario Rui verso il Galatasaray: trattativa da 6 milioni di euro

La priorità in casa Napoli è l’acquisto di un terzino sinistro. I piani a riguardo sembrano ben definiti: come alternativa si continuerà a puntare su Faouzi Ghoulam, anche perché cedere il terzino algerino risulta molto complicato.

A cambiare aria invece dovrebbe essere Mario Rui. Il terzino portoghese infatti non vuole rimanere a Napoli per disputare un’intera stagione da riserva e per tale motivo preferirebbe cambiare aria. Inoltre, a differenza del suo collega di reparto, il terzino sinistro azzurro può godere del gradimento di vari club, soprattutto dalla Turchia e dal Portogallo.

In particolare nelle ultime ore, come raccontato dall’esperto Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione Sky “Calciomercato – L’originale”, in pole position per Mario Rui vi è il Galatasaray. I rapporti tra il Napoli ed il club turco risultano ben avviati ed a breve dovrebbe arrivare una prima offerta da 5-6 milioni di euro.

Da capire ora è se la società partenopea reputi soddisfacente l’offerta. In tal caso, la trattativa potrebbe correre spedita verso la fumata bianca, altrimenti bisognerà aspettare l’eventuale controproposta del club interessato.

Altro nodo da sciogliere riguarda quanto effettivamente il Napoli si fidi dell’integrità di Faouzi Ghoulam. Nessuno infatti mette in dubbio la potenzialità tecnica dell’algerino, l’esperienza delle ultime stagioni però non è rassicurante in tal senso. Possibile quindi che ci si possa cautelare con l’acquisto di un terzino giovane, abile magari a giocare sia a destra che a sinistra.