Napoli, Mario Rui verso la cessione: due club turchi su di lui

In casa Napoli, come più volte ribadito, una delle priorità di questo calciomercato è l’acquisto di un terzino sinistro di spessore. Il ruolo infatti al momento è presidiato da Faouzi Ghoulam e Mario Rui. Il primo continua purtroppo a non dare segnali di continuità fisica ed atletica, a causa dei numerosissimi e gravi infortuni che ne hanno caratterizzato la carriera.

Discorso abbastanza diverso invece va fatto per il secondo. Il terzino portoghese infatti è ritenuto un buon giocatore, non in grado però di garantire un livello elevato e costante giocando tutte le partite stagionali da titolare. L’idea quindi sarebbe quella di utilizzarlo come buona riserva.

Il calciatore però ovviamente potrebbe avere idee differenti. Mario Rui infatti vorrebbe giocare con continuità, per tale motivo non è da escludere una sua cessione. Come scritto nelle ultime ore da Repubblica ad esempio, il terzino portoghese era già stato inserito dal Napoli come contropartita tecnica per arrivare a Nuno Tavares del Benfica.

Il club lusitano ha declinato l’offerta, non gradendo molto il profilo di Mario Rui. Sul calciatore però non mancano altri club interessati. Tra tutti si sono fatti avanti due club dalla Turchia: Fenerbahce e Trazbonspor.

Il destino del terzino portoghese risulta dunque essere al momento molto in bilico tra permanenza e cessione. In caso di addio, non è da escludere che il Napoli provi ad acquistare due terzini mancini.