Napoli, Mario Rui verso l’Arabia: sondaggio dell’Al-Nassr di Ronaldo

Sondaggio dell'Al-Nassr di Ronaldo per Mario Rui, in scadenza con il Napoli nel 2025: ne parla il Corriere dello Sport

L’Arabia chiama Mario Rui, difensore del Napoli, in scadenza nel 2025. L’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ha avviato un sondaggio per il terzino sinistro del Napoli, ne ha parlato il Corriere dello Sport.

Sondaggi arabi

Il quotidiano Corriere dello Sport oggi in edicola precisa che si tratta, appunto, solo di un sondaggio per Mario Rui, dunque, nulla di definitivo. Anche Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha riferito quanto segue sul suo sito:

“Mario Rui sta bene a Napoli, ha un contratto fino al 30 giugno 2025, ma le sirene di mercato non vanno trascurate. Nelle ultime ore c’è stato un sondaggio dell’Al-Nassr per l’esterno sinistro portoghese. Cristiano Ronaldo ha un grande rapporto con il suo compagno in Nazionale e non gli dispiacerebbe averlo come compagno di squadra in Arabia”.

“Oggi c’è stato un sondaggio di alcuni intermediari, vedremo se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori sviluppi” ha concluso il giornalista. Stando a quanto specificato, sarebbe stato proprio Ronaldo a fare il nome del giocatore del Napoli.

Come procede in casa Napoli

Per quanto riguarda il club azzurro, Garcia vuole osservare Zanoli all’opera in ritiro. Ha tante qualità che vanno scoperte dal vivo e anche diversi pretendenti. Davide Faraoni del Verona, 31 anni, sarebbe poi la soluzione da vice Di Lorenzo.