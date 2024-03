Napoli, Martial occasione a costo zero? L’attaccante dello United in scadenza di contratto

Il prossimo calciomercato estivo vedrà la SSC Napoli sicuramente tra le squadre protagoniste. Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, è pronto ad una vera e propria rivoluzione, con molti calciatori che andranno via dopo l’attuale stagione.

Tra questi ci potrebbe essere anche Victor Osimhen, il quale potrebbe quindi andare a finanziare i nuovi arrivi. La dirigenza partenopea, però, potrebbe puntare anche su alcuni calciatori che non necessitano di essere acquistati perché il loro contratto è in scadenza il prossimo giugno. Arriverebbero in azzurro, quindi, a costo zero.

OCCASIONE ACQUISTI A COSTO ZERO: ANCHE UN BIG DEL MANCHESTER UNITED VEDRA’ SCADERE IL SUO CONTRATTO

Molti sono i nomi interessanti che molto probabilmente non rinnoveranno il loro contratto. Tra questi vi è anche Martial, attaccante del Manchester United che in carriera ha totalizzato più di 100 reti.

Il suo valore di mercato è attualmente di 15 milioni di euro e il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno. In passato è stato accostato spesso agli azzurri, ma il suo prezzo era troppo elevato.