venerdì, Novembre 14, 2025
HomeSportCalciomercatoNapoli, Mattia De Sciglio è senza squadra: sarebbe una valida alternativa a...
Calciomercato

Napoli, Mattia De Sciglio è senza squadra: sarebbe una valida alternativa a Giovanni Di Lorenzo?

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
stadio-diego-armando-maradona Napoli
Fonte: Wikimedia Commons

Il Napoli guarda con attenzione al mercato degli svincolati per rinforzare la rosa, e tra le possibili idee c’è il nome di Mattia De Sciglio. Il terzino classe 1992, reduce dalle esperienze con Milan, Juventus e Lione, è alla ricerca di una nuova squadra e potrebbe rappresentare un’opportunità interessante.

L’idea di affiancare una riserva di esperienza a Giovanni Di Lorenzo potrebbe rivelarsi strategica in vista della lunga stagione. De Sciglio garantirebbe ordine tattico, equilibrio difensivo e capacità di adattamento. Al momento non ci sono passi concreti, ma il suo nome resta un’opzione possibile qualora il Napoli decidesse di intervenire nel reparto difensivo.

NON SOLO DE SCIGLIO, LA LISTA DEGLI SVINCOLATI E’ RICCA DI TALENTO ANCHE PER IL CENTROCAMPO. I PRINCIPALI NOMI

Tra i nomi di maggior rilievo figurano Christian EriksenMiralem Pjanic e Dele Alli, talento ancora da rilanciare ma con grande potenziale. Il reparto offensivo è quello con più qualità ma il Napoli al momento, con il ritorno di Lukaku, è completo in quel ruolo.

Articolo precedente
Tenta il colpo ma rimane appeso al cancello per ore. Ladro salvato dai pompieri
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode