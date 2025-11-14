Napoli, Mattia De Sciglio è senza squadra: sarebbe una valida alternativa a Giovanni Di Lorenzo?

Il Napoli guarda con attenzione al mercato degli svincolati per rinforzare la rosa, e tra le possibili idee c’è il nome di Mattia De Sciglio. Il terzino classe 1992, reduce dalle esperienze con Milan, Juventus e Lione, è alla ricerca di una nuova squadra e potrebbe rappresentare un’opportunità interessante.

L’idea di affiancare una riserva di esperienza a Giovanni Di Lorenzo potrebbe rivelarsi strategica in vista della lunga stagione. De Sciglio garantirebbe ordine tattico, equilibrio difensivo e capacità di adattamento. Al momento non ci sono passi concreti, ma il suo nome resta un’opzione possibile qualora il Napoli decidesse di intervenire nel reparto difensivo.

NON SOLO DE SCIGLIO, LA LISTA DEGLI SVINCOLATI E’ RICCA DI TALENTO ANCHE PER IL CENTROCAMPO. I PRINCIPALI NOMI

Tra i nomi di maggior rilievo figurano Christian Eriksen, Miralem Pjanic e Dele Alli, talento ancora da rilanciare ma con grande potenziale. Il reparto offensivo è quello con più qualità ma il Napoli al momento, con il ritorno di Lukaku, è completo in quel ruolo.