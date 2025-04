Napoli, Mattia Zaccagni come nuovo attaccante. De Maggio: “Gradimento del calciatore”

Ai microfoni di Radio Gol, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Valter De Maggio il quale ha parlato del club partenopeo soffermandosi, in particolare, sul mercato e sul possibile nuovo acquisto in attacco da parte della società partenopea.

“Il Napoli è in pressing su Mattia Zaccagni, vuole portarlo in azzurro già a giugno. Lo vogliono ad ogni costo, dalle informazioni che ho ci sarebbe anche il gradimento del calciatore soprattutto se la Lazio non dovesse centrare alcun traguardo europeo. Il calciatore vuole la Champions, ha espresso gradimento per Napoli, per Conte e la società”.

Dalla prossima stagione, quindi, il Napoli potrebbe puntare su un attaccante italiano per la fascia destra: Mattia Zaccagni. L’ultimo italiano a ricoprire quella fascia, ormai più di tre anni fa, è stato Lorenzo Insigne. La valutazione del calciatore sarebbe di circa 30 milioni di euro.