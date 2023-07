Napoli, Mavropanos ha accettato: è il numero uno della lista, ADL si spinge fino a 22 milioni di euro

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è al lavoro con Meluso, Micheli e Mantovani per acquistare un nuovo difensore da regalare a Rudi Garcia dopo la partenza di Kim, destinazione Bayern Monaco. Vari sono i profili nel mirino del club azzurro e, nelle ultime ore, sarebbe finito Kōnstantinos Mavropanos al primo posto. Per Aurelio De Laurentiis è il miglior calciatore presente sulla piazza che possa dare un contributo decisivo alla causa azzurra. Non a caso è stato un top club, l’Arsenal, a puntare su di lui nel 2020.

Il difensore greco rappresenta il profilo ideale per prezzo e qualità ed avrebbe scavalcato anche Danso per il quale il Lens ha richiesto 50 milioni di euro per la sua cessione. Il Napoli sarebbe pronto ad accontentare lo Stoccarda offrendo circa 22 milioni di euro per il suo cartellino, una cifra che il club tedesco è pronto ad accettare per chiudere quanto prima la trattativa ed incassare la somma. Per il Napoli rappresenta il calciatore che più si avvicina a Kim. Inoltre, nonostante la sua altezza, 194 cm, ha grande agilità e corsa.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, sono già iniziati i dialoghi tra il calciatore, i suoi agenti e la SSC Napoli, con Kōnstantinos Mavropanos che ha già espresso il suo gradimento per il trasferimento in Campania: “[…] niente male, per iniziare. poi, è chiaro, servirà il tempo, perché dei soldi bisogna aver rispetto e non possono essere lanciati da una finestra, non rientra assolutamente nel carattere di ADL“. Nelle sue tre stagioni con la maglia dello Stoccarda il difensore ha totalizzato un totale di 85 presenze andando anche sette volte a segno.