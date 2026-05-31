L’era di Massimiliano Allegri al Napoli è pronta a partire e, secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico toscano sarebbe intenzionato a portare con sé gran parte dello staff che lo ha accompagnato nelle sue esperienze più recenti. Una scelta che garantirebbe continuità nel lavoro quotidiano e permetterebbe di iniziare subito la preparazione estiva con metodi già collaudati.

Proprio nelle ultime ore, però, una voce sta infiammando il web e alimentando i sogni dei tifosi azzurri. Si parla infatti della possibilità di vedere Marek Hamsik entrare a far parte dello staff tecnico del nuovo allenatore. Al momento non esistono conferme ufficiali, ma l’ipotesi sta circolando con insistenza e viene accolta con grande entusiasmo dalla piazza partenopea.

L’ex capitano del Napoli conosce alla perfezione l’ambiente azzurro, la città e le dinamiche che caratterizzano uno dei club più passionali d’Italia. Dopo aver iniziato il percorso per diventare allenatore, Hamsik potrebbe rappresentare una figura ideale per fare da ponte tra società, squadra e tifosi, contribuendo a trasmettere il senso di appartenenza che lo ha sempre contraddistinto durante la sua carriera.

A rendere ancora più affascinante questa suggestione c’è la stima che Allegri ha sempre avuto nei confronti dello slovacco. L’allenatore ha più volte apprezzato pubblicamente le qualità umane e tecniche dell’ex numero 17 azzurro e non è escluso che possa pensare a lui per un ruolo all’interno del nuovo progetto.