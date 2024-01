Napoli, Mazzarri ha chiesto Buongiorno a De Laurentiis: il Torino lo valuta 30-35 milioni di euro

Walter Mazzarri resterà sulla panchina del Napoli fino a giugno. Difficilmente, infatti, Aurelio De Laurentiis confermerà il suo allenatore, con il mister toscano che è ben consapevole che la sua avventura si concluderà quasi sicuramente tra qualche mese. Mazzarri, però, è consapevole che la squadra azzurra ha bisogno di nuovi calciatori, soprattutto in difesa.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il mister ha fatto una precisa richiesta di mercato per rinforzare il reparto arretrato del campo: “E poi, beh, ci sono i sogni. Cioè il sogno di Walter Mazzarri per rinforzare la difesa”.

“La sua preferenza assoluta è per un vecchio pupillo: Alessandro Buongiorno, il capitano del Torino, un nome fatto e ripetuto continuamente a De Laurentiis, alla squadra mercato, al mondo azzurro intero”.

BUONGIORNO ALLA SSC NAPOLI, IL TORINO VALUTA IL DIFENSORE TRA I 30 E I 35 MILIONI DI EURO

“Il suo ex allievo, 24 anni, sembra però destinato a rimanere un sogno proibito per il momento: il Toro a gennaio non ha intenzione di venderlo, è stato chiaro e insiste a ribadirlo a ogni occasione, e comunque la sua valutazione oscilla tra i 30 e i 35 milioni di euro […]”, riporta il Corriere dello Sport.

Per il Napoli, quindi, si tratterebbe di un investimento importante. De Laurentiis ha intenzione di rinforzare la rosa ma con criterio visto che tra qualche mese ci potrebbe essere un nuovo allenatore sulla panchina azzurra. Anche i tifosi azzurri sarebbe entusiasti dell’arrivo di Buongiorno. Sui social, scrivono: “Forse il ragazzo più forte in Italia in questo momento, Napoli ha bisogno di uno come lui”, “Spendiamo 35 milioni ma ci assicuriamo il futuro difensore dell’Italia, questo è forte forte”, “Come abbiamo bisogno di un difensore così, prendiamolo subito”