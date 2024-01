Napoli, Mazzarri in bilico: sono un allenatore accetterebbe ora la panchina azzurra

Il futuro di Walter Mazzarri non è così certo. Con il nuovo mister il presidente Aurelio De Laurentiis si aspettava una scossa da parte della squadra, ma non ci sono state le reazioni sperate, con la squadra che ora ha anche una media punti inferiore rispetto a quella di Rudi Garcia.

Nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare, non si esclude un possibile cambio di guida tecnica. Al momento, come riporta l’edizione de Il Mattino, resterebbe un solo nome: Fabio Cannavaro.

“Mazzarri si aggrappa ad arbitri ed alibi, ma la squadra è svanita in poco tempo. Per De Laurentiis c’è l’incubo di dover cambiare ancora allenatore“.

MAZZARRI IN BILICO, FABIO CANNAVARO ACCETTEREBBE LA PANCHINA FINO A GIUGNO

“Ma un altro tecnico cosa mai potrebbe fare, se qui il crollo è grave, strutturale, e coinvolge soprattutto i giocatori? Eppure si sa come vanno certe cose. Ma chi? Non resta che Fabio Cannavaro, che muore dal desiderio di far rinascere il Napoli, come ultimo dei traghettatori in attesa dell’estate”.

“Ma al momento, De Laurentiis si tiene Mazzarri“, conclude l’edizione de Il Mattino. Fabio Cannavaro, infatti, ha da sempre manifestato la sua volontà di allenare il Napoli e lo farebbe anche senza percepire uno stipendio pur di risollevare la squadra.