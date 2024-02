Napoli, Mazzarri non approva Perez: il mister ha indicato altri nomi

Il Napoli, durante la finestra invernale del mercato dei trasferimenti, ha finalizzato quattro operazioni in entrata, ma il tanto atteso difensore centrale non è stato acquisito. Dopo la partenza di Kim, la squadra azzurra sembra priva di un leader nella difesa, un elemento esperto in grado di guidare i compagni di squadra.

Le performance di Natan finora sono state altalenanti. Il giocatore brasiliano sembra essere una prospettiva interessante, ma al momento non è considerato un elemento in grado di fare la differenza.

I nomi indicati da Mazzarri

In realtà, il Napoli aveva individuato il difensore su cui concentrarsi: Nehuen Perez. Tuttavia, De Laurentiis ha rinunciato all’operazione, e il calciatore è rimasto a Udine. Ma cosa ha causato l’improvvisa inversione di marcia da parte del presidente? Ecco quanto riportato dal quotidiano La Repubblica:

“Il difensore dell’Udinese sarebbe stato bocciato da mister Mazzarri che aveva chiesto alla società caratteristiche ben precise: rapido in primis e con i piedi discreti. Dragusin e Theate rispondevano bene a queste richieste, ma le trattative non sono andate in porto nonostante la volontà di investire anche 25 milioni”.

“Non riuscendo ad accontentare il tecnico – conclude il quotidiano -, il club alla fine ha preferito tenersi Ostigard in grande spolvero nelle ultime uscite meritando così la conferma e con Natan sullo sfondo ormai recuperato dall’infortunio alla spalla”.